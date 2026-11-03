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Gündem Bakan Gürlek'ten 3 Kasım paylaşımı: Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerliyoruz
Gündem

Bakan Gürlek'ten 3 Kasım paylaşımı: Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerliyoruz

Yeniakit Publisher
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bakan Gürlek'ten 3 Kasım paylaşımı: Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerliyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti’nin 3 Kasım 2002’de iktidara gelişinin 24. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen devasa reformlara ve kalkınma hamlelerine dikkat çekti. Gürlek, "İlk günkü heyecan ve inançla, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha adil ve güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümü dolayısıyla açıklamasında, 24 yıllık süreçte hayata geçirilen reform ve kalkınma hamlelerine dikkati çekerek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

3 Kasım 2002'de milletin sandıkta ortaya koyduğu iradenin Türk siyasi tarihinde yeni bir dönemin kapısını araladığını belirten Gürlek, bu sürecin Türkiye'nin istikrar ve kalkınma yolculuğuna yön verdiğini ifade etti.

"HER ALANDA BÜYÜK KALKINMA HAMLELERİ GERÇEKLEŞTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iktidara gelen AK Parti'nin insanı merkeze alan ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan siyaset anlayışını eser, hizmet ve yatırımlarla buluşturduğunu kaydeden Gürlek, enerji, ulaşım, sağlık, eğitim, sanayi ve teknoloji alanlarında önemli kalkınma hamlelerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

"DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ GÜÇLENDİRİLDİ"

AK Parti'nin anayasal ve demokratik reformlara öncülük ettiğini vurgulayan Gürlek, demokratik hukuk devletinin güçlendirildiğini ve millî iradeyi hedef alan müdahaleler karşısında tavizsiz bir duruş sergilendiğini ifade etti.

Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“AK Parti, 24 yıllık iktidar tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye'nin inşası için yoluna devam ediyor. İlk Günkü Aşkla.”

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Yorumlar

Vay vay

Turkiye Yüzyılı hedefinde dünya tarihinin en büyük fon hırsızlığı ve yolsuzluğu mu vardı..

Cok heyecanliyiz

Yerimizde duramiyoruz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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