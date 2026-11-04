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Gündem Euro Bölgesi'nde enflasyon üç yılın zirvesine tırmanırken, Avrupa Merkez Bankası faiz artırımıyla halkın cebine göz dikti!
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Euro Bölgesi'nde enflasyon üç yılın zirvesine tırmanırken, Avrupa Merkez Bankası faiz artırımıyla halkın cebine göz dikti!

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Euro Bölgesi'nde enflasyon üç yılın zirvesine tırmanırken, Avrupa Merkez Bankası faiz artırımıyla halkın cebine göz dikti!

Avrupa Birliği ekonomisinin kalbi olan Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon Ekim ayında yüzde 4’e fırlayarak Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyonun Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) yüzde 2’lik hedefinin tam iki katına çıkması, Brüksel’deki küreselci baronları panikletti. Fiyat baskılarının önünü alamayan AMB yetkilileri, halkın refahını tamamen hiçe sayarak yeni faiz artırımlarının sinyalini verdi.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Ekim ayında yüzde 4'e yükselerek Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) yüzde 2'lik hedefinin iki katına çıkması, bankanın faiz artırımlarına devam edebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon Ekim ayında hızlanarak Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) hedefinin iki katına yükseldi. Fiyat baskılarının devam etmesi, bankanın para politikasında daha fazla sıkılaştırmaya gitmesi gerektiği yönündeki beklentileri destekledi.

Eurostat'ın Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları Ekim ayında yıllık bazda yüzde 4 arttı. Eylül ayında yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, böylece Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Veri, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahminiyle uyumlu gerçekleşti.

Enerji gibi oynak kalemlerin etkisinden arındırılmış çekirdek enflasyon, beklentilere paralel olarak yüzde 2,5 seviyesinde sabit kalırken, hizmet enflasyonu yüzde 3,3'e yükseldi.

 

Aralık ayında faiz artışı beklentisi

Avrupa Merkez Bankası geçen ay faiz oranlarını sabit tutarken, yetkililer enflasyon görünümünde iyileşme sağlanmaması halinde İran savaşının başlamasından bu yana üçüncü kez faiz artırımına gidilebileceğinin sinyalini verdi.

AMB Başkanı Christine Lagarde, para politikasının izleyeceği yönün açık olduğunu belirtirken, Yönetim Konseyi'nin bazı üyeleri de bu hafta yaptıkları açıklamalarda Ekim ayındaki faiz kararının sıkılaştırma döngüsünün sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ise enflasyon görünümünde iyileşme olmaması durumunda Aralık ayında yeni bir faiz artırımına ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

Yatırımcılar ve analistler, Aralık ayında yayımlanacak yeni üç aylık ekonomik tahminlerin 21 üyeli Euro Bölgesi ekonomisinin görünümüne ilişkin daha kapsamlı bir değerlendirme sunacağını ve faiz artırımına zemin hazırlayabileceğini öngörüyor.

Piyasalarda, halihazırda yüzde 2,5 seviyesinde bulunan AMB mevduat faizinin gelecek yıl yüzde 3'e veya daha yüksek bir seviyeye ulaşması bekleniyor.

 

Enerji kaynaklı fiyat baskıları izleniyor

Enflasyondaki son yükseliş büyük ölçüde enerji fiyatlarıyla sınırlı kalırken, AMB fiyat artışlarının ekonominin diğer alanlarına yayılma riskine karşı temkinli yaklaşımını sürdürüyor.

Banka, enerji kaynaklı şokun ücretlerde ve şirketlerin satış fiyatlarında sert artışlara yol açarak daha kalıcı enflasyonist baskılar oluşturmasını önlemeyi hedefliyor. Bununla birlikte, AMB'nin ücret gelişmelerini izleyen iç göstergeleri 2027 yılında ücret artışlarında belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Ekonominin sıkılaştırmaya dayanıklılığı sınanacak

Para politikasına ilişkin temel soru ise 21 üyeli Euro Bölgesi ekonomisinin ilave faiz artırımlarına ne ölçüde dayanabileceği olarak öne çıkıyor.

Euro Bölgesi ekonomisi, şimdiye kadar Orta Doğu'daki çatışmanın etkilerine karşı direnç gösterirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerinin yarattığı baskıları da aşmayı başardı. Fransa'daki mali ve siyasi sorunlara rağmen üçüncü çeyrekte ekonomik büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ancak AMB'nin faiz oranlarını bir kez daha artırması, borçlanma maliyetlerini ekonomi üzerindeki etkilerinin nötr kabul edildiği aralığın üst sınırına taşıyacak.

Küresel tahvil getirilerindeki yükseliş ve kış aylarının başlamasıyla doğalgaz depolama seviyelerindeki düşüş de Euro Bölgesi ekonomisinin karşı karşıya olduğu diğer riskler arasında yer alıyor.

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