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Spor İngiliz devine tarihi şamar! Devler Ligi'nde hezimete son veren Vedat Muriqi haykırdı
Spor

İngiliz devine tarihi şamar! Devler Ligi'nde hezimete son veren Vedat Muriqi haykırdı

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İngiliz devine tarihi şamar! Devler Ligi'nde hezimete son veren Vedat Muriqi haykırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Kadıköy’de İngiliz devi Liverpool’u ağırlayan Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü nefes kesen tarihi mücadelede 3-2’lik galibiyete uzanarak Avrupa’yı salladı. Oyuna sonradan girip 79. dakikada attığı harika golle zaferi mühürleyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, maçın ardından yaptığı açıklamalarla sarı-lacivertli camianın duygularına tercüman oldu.

Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi, Liverpool maçından sonra konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool karşısında 3-2 kazanan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi açıklamalarda bulundu.

Kosovalı santrfor hislerine dair, "Çok mutluyum. Golüm taraftarlarımıza armağan olsun. Zor zamanlar geçiriyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Herkes hissetmiştir, maça inanılmaz başladık. Direkten dönen topumuz vardı, şanssız bir gol yedik, başardık, geri döndük. Fenerbahçe büyüklüğü budur. Herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bu galibiyet, inşallah bu sezonun dönüm noktası olur" ifadelerini kullandı.

Hedeflerine değinen Vedat Muriqi, "Geçen hafta Slavia'ya karşı 2-0 öndeyken talihsiz bir beraberlik aldık. Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. 5 puanımız var, önümüzde Shakhtar ve LASK var. Bizim ana hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" açıklamasını yaptı.

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