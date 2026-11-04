Bolat ve bakanlara fon iftirasına iddianame! Ağırel ve Saymaz için 14 yıl 10 ay hapis talebi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bolat’ın şikâyeti üzerine, fon soruşturmasına ilişkin televizyon programındaki açıklamaları sebebiyle Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında iddianame düzenlendi.

Savcılık, iki ismin “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret”, “iftira”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” gerekçeleriyle ayrı ayrı 14 yıl 10’ar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ağırel ve Saymaz’ın 7 Ekim’de Sözcü TV’de yayımlanan “Gazeteci Masası” programındaki açıklamaları suçlamalara dayanak gösterildi.

Savcılık, gazetecilerin Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı fon soruşturmasıyla ilişkilendiren açıklamalarının somut bilgi ve belgelerle desteklenmediğini ileri sürdü. İddianamede, Bolat’ın yatırım bilgilerinin paylaşılması da kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanması kapsamında değerlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Genel Kurulu’nda fon soruşturmasına ilişkin yaptığı konuşmada bazı bakanlarla ilgili mesnetsiz iddialar ortaya atmıştı. Özlale’nin sözlerinin ardından Murat Ağırel ve İsmail Saymaz, Sözcü TV yayınında söz konusu mesnetsiz iddiaları Ticaret Bakanı Ömer Bolat’la ilişkilendirmişti.

Ağırel ve Saymaz, Bolat’ın fon yatırımı yaptığı ve soruşturmanın başlamasından önce yatırımını sattığı yönünde çirkin iftirayı dillendirerek itibar suikastına kalkışmıştı.

Bakan Bolat net delilleriyle yalanladı

Bakan Bolat ise söz konusu iftirayı anında reddederek, 37,8 milyon liralık aile tasarrufunun 26 Şubat 2024’te Hedef Yatırım Portföy bünyesinde SUKUK, yani kira sertifikası niteliğindeki yasal bir yatırım aracına yatırıldığını delilleriyle beraber kamuoyuna açıklamıştı.