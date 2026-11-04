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Tarih 93 yıl sonra paylaşıldı: Botanikçi kılığındaki 2 İngiliz’in şüpheli faaliyetleri MİT raporunda
Tarih

93 yıl sonra paylaşıldı: Botanikçi kılığındaki 2 İngiliz’in şüpheli faaliyetleri MİT raporunda

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93 yıl sonra paylaşıldı: Botanikçi kılığındaki 2 İngiliz’in şüpheli faaliyetleri MİT raporunda

Millî İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yayımladığı 7 Ağustos 1933 tarihli istihbarat raporunda, Doğu Karadeniz ve Erzurum’da araştırma yapan iki botanikçinin faaliyetlerine yer verildi. "Onlar günde 30 kilometre geziyor, dağlara tırmanıyorlardı" ifadeleri kullanılan raporda iki İngiliz’in çalışmalarının ilgili bakanlıklardan görevlendirilecek uzmanlar eşliğinde denetlenmesi öneriliyor.

Millî İstihbarat Teşkilatı’nın resmi internet sitesindeki "Özel Koleksiyon/Belgeler" bölümünde, yabancıların Doğu Karadeniz ve Erzurum’daki seyahat ve araştırmalarının takibine ilişkin 7 Ağustos 1933 tarihli istihbarat raporu yayımlandı.

Erzurum B Amirliği’nden MİT’in öncülü Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti’ne gönderilen raporda, özellikle Trabzon-Gümüşhane güzergâhı ile Zigana çevresinde inceleme yapan yabancı botanikçilere dikkat çekildi.

NE YAPTIKLARI TAM TESPİT EDİLEMEDİ

Belgede, 1930 yılında bölgeye gelen iki yabancı botanikçiye bir istihbarat memuru ile vilayetin ziraat müdürünün refakat ettirildiği ancak görevlilerin araştırmacıların temposuna ayak uyduramayarak geri döndüğü aktarıldı.

Raporda, "Onlar günde 30 kilometre geziyor, dağlara tırmanıyorlardı. Hülâsa ne olduklarını ve ne yaptıklarını fennî bir şekilde tezahür ettirmek mümkün olamadı" ifadeleri kullanıldı.

Yabancıların faaliyetlerine yönelik gözetimin yüzeysel kaldığı değerlendirmesine yer verilen raporda, Zigana’da aylarca araştırma yapan iki İngiliz’in çalışmalarının ilgili bakanlıklardan görevlendirilecek uzmanlar eşliğinde denetlenmesi önerildi. Ayrıca yabancı seyyah ve araştırmacılar hakkında ilgili birimlerin sahip olduğu bilgilerin istihbarat servisiyle paylaşılması istendi.

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Yorumlar

Hasan zülfikar

Zaten 1950 kadar ingiliz 50 den sonra coni sömürgesi olarak taa 15 temmuza 2016 kadar 10 yıllık bağımsız türkiye
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