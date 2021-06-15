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Yerel Su kuyusuna düşen çakalı AFAD kurtardı
Yerel

Su kuyusuna düşen çakalı AFAD kurtardı

Kırklareli'nde su kuyusuna düşen çakal AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 10:33:00 -
Su kuyusuna düşen çakalı AFAD kurtardı

Kırklareli'nde yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen çakal, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asilbeyli köyü Taşlık mevkisinde su kuyusundan ses geldiğini fark eden çiftçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirdi.

Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kuyuya düşen çakalın çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, çakalı kuyudan çıkardı. Çakal, veteriner hekimin kontrolünün ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

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