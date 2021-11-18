Stefan Kuntz dediğini yaptı!

6-1’lik Hollanda mağlubiyeti sonrası A Milli Takım ’da Şenol Güneş ile yollar ayrılırken, yerine getirilen Stefan Kutz, ilk başta ciddi şekilde eleştirilmişti. Kuntz’un yeteri kadar tecrübesinin olmadığını söyleyenler de oldu, ‘bu yükü kaldıramaz’ diyenler de... Ancak Alman hoca, ilk günden beri pozitif yaklaşımıyla önce takımın negatif havasını değiştirdi, ardından kadro tercihleriyle yeni bir sayfa açtı. İlk maçına Norveç karşısında çıkan Kuntz, 1-1’lik beraberlik sonrası basın toplantısında “Bu takıma inanıyorum. Kalan 3 maçta 9 puan alabiliriz ve rakiplerimizin ikramları olursa, bunları değerlendireceğiz, kaçırmayacağız” demişti.

Norveç takıldı

Son 3 maçlık senaryo, tam da Alman hocanın düşündüğü gibi işledi. Milliler, sırasıyla Letonya, Cebelitarık ve Karadağ’ı mağlup etti. Norveç ise Letonya ile berabere kalıp, ikinciliği kaybetti. Ardından Hollanda’ya yenildi. Ve AyYıldızlı takımımız, grubu ikinci bitirip, Play-Off biletini aldı.