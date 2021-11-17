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Spor Stefan Kuntz: Başardık
Spor

Stefan Kuntz: Başardık

Karadağ maçının ardından, açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Play-offl'ara kaldık. Mutlu olmalıyız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 01:36:00 -
Stefan Kuntz: Başardık

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan ay-yıldızlılar grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off'a kaldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Karadağ maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde;

"Büyük ve harika play-off..."

"Maçlarımız öncesinde iki maçta da 6 puan almalıyız demiştik. Bu dediğimizi başardık. Play-offl'ara kaldık. Mutlu olmalıyız. Çocuklar çok iyi mücadele etti. Onlar ve Türk halkı mutlu. Artık sıradaki büyük ve harika play-off maçlarına hazırlanacağız."

"Öncelikle bir kurayı görelim"

"Öncelikle bir kurayı görelim. Dünya Kupası'nda, orada bahsedilen kadar güçlü ekiplerle oynayacağız. Önce onları saf dışı bırakmamız gerekiyor diye düşünüyorum."

"Taylan'ı oyuna alabilmeyi isterdim"

"Bütün oyuncularımın performansı çok değerli. Taylan'ı oyuna alabilmeyi isterdim oyun akışı itibarıyla. İyi çalışıyordu. Mert de sarı kart cezalısı olmasa şüphe götürmez şekilde sahada olacaktı. İlk kez 11'de olan, ilk kez milli olan oyuncularımız vardı."

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