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Dünya SpaceX, uzaya yeni uydular gönderdi
Dünya

SpaceX, uzaya yeni uydular gönderdi

Yeniakit Publisher
2023-05-04 17:58:00 -
SpaceX, uzaya yeni uydular gönderdi

SpaceX'e ait 56 adet Starlink internet uydusunu yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletinden fırlatıldı.

SpaceX'e ait 56 adet Starlink internet uydusunu yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletinden fırlatıldı.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi.

İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Falcon-9'un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Atlantik Okyanusu'nda bulunan insansız platform "A Shortfall of Gravitas"a ineceği kaydedildi. (İLKHA)
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