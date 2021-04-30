MEB’in yayımladığı atama takvimine ilişkin detaylar merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik için başvurularını tamamlayan öğretmen adayları sözlü sınavlara çağrılacak. Söz konusu sözlü sınavlar için az bir zaman kala öğretmen adayları, tarih araştırmalarına başladı. Peki, sözleşmeli öğretmen atamaları için mülakat yerleri belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmen atamaları için mülakat yerleri ne zaman belli olur?