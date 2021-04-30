Sözleşmeli öğretmen atamaları için mülakat yerleri belli oldu mu?
MEB’in yayımladığı atama takvimine ilişkin detaylar merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik için başvurularını tamamlayan öğretmen adayları sözlü sınavlara çağrılacak. Söz konusu sözlü sınavlar için az bir zaman kala öğretmen adayları, tarih araştırmalarına başladı. Peki, sözleşmeli öğretmen atamaları için mülakat yerleri belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmen atamaları için mülakat yerleri ne zaman belli olur?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atamalarında mülakat yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu.
Sözleşmeli öğretmen atamaları için mülakat yerleri belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı sözleşmeli öğretmenlik atama takviminde yer alan bilgilere göre mülakat yerleri 3 Mayıs 2021 tarihinde duyurulacak.
Sözleşmeli öğretmen atamaları için mülakatlar ne zaman yapılacak?
Sözleşmeli öğretmenlik atama takviminde yer alan bilgilere göre sözlü sınavlar yani mülakatlar ise 17 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran tarihinde tamamlanacak.