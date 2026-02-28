  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler
Gündem

Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Sözcü TV’ye bağlanan İranlı sözde aktivist ülkelerinin israil ve ABD tarafından bombalanmasıyla ilgili olarak skandal açıklamalarda bulundu. Sözcü TV'nin 150 masumun ölümüyle ilgili yapılan bu alçak propagandaya ortak olması büyük tepki topladı.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve ülkedeki can kayıpları sürerken, Sözcü TV canlı yayınına bağlanan İranlı konuğun sözleri dikkat çekti.

Aida Makvandi isimli İranlı konuk, telefonla katıldığı yayında saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Makvandi, “Çok güzel bir güne başladık. Mutluyuz. Biz bu günü uzun zamandır bekliyorduk. Bugün bayram demesem de çok güzel bir gün.” ifadelerini kullandı. Can kayıplarının yaşandığı bir süreçte yapılan bu açıklamalar, sosyal medyada gündem oldu.

 

bakalım bu bayana

bu bayan sahcılardan olmakta << normal iranı zaten kürtler belüciler sahcılar bölecek

...

rtük bu şiddet çağrısına ne diyecek?
