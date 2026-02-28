Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve ülkedeki can kayıpları sürerken, Sözcü TV canlı yayınına bağlanan İranlı konuğun sözleri dikkat çekti.

Aida Makvandi isimli İranlı konuk, telefonla katıldığı yayında saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Makvandi, “Çok güzel bir güne başladık. Mutluyuz. Biz bu günü uzun zamandır bekliyorduk. Bugün bayram demesem de çok güzel bir gün.” ifadelerini kullandı. Can kayıplarının yaşandığı bir süreçte yapılan bu açıklamalar, sosyal medyada gündem oldu.