ABD - İsrail terörü okulu hedef aldı! Çok sayıda öğrenci öldü
İran Haber Ajansı "Güneydeki bir ilkokul ABD-İsrail saldırısında hedef alındı. Saldırıda 30 çocuk hayatını kaybetti" şeklinde haberi dünyaya servis etti.
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.
İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
Haydut ABD ile terör devleti İsrail, bir ilkokulu hedef aldı. Kanlı saldırıda en az 30 çocuk yaşamını yitirdi.
