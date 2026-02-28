Her çocuğa koşulsuz 200 Euro: Çocuk yoksulluğuna karşı evrensel destek

  • İSTANBUL
İspanya, çocuk yoksulluğuyla mücadele için gelir kriteri olmadan her çocuk başına aylık 200 Euro ödeme öngören Evrensel Çocuk Yardımı’nı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İspanya’da ailelere yönelik yeni bir sosyal destek programı hayata geçirilmeye hazırlanıyor. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi kapsamında yer alan Evrensel Çocuk Yardımı planı, her çocuk için aylık 200 Euro, yıllık toplam 2 bin 400 Euro ödeme yapılmasını öngörüyor.

Hükümet, bu adımı ülkede giderek büyüyen çocuk yoksulluğuna karşı önlem olarak sunuyor. Resmî verilere göre İspanya’da her üç çocuktan biri, yani yaklaşık yüzde 33’ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Planın en dikkat çekici yönlerinden biri, gelir kriteri olmadan uygulanmasının hedeflenmesi. Böylece yalnızca düşük gelirli aileler değil, ekonomik açıdan kırılgan tüm haneler destekten yararlanabilecek.

İspanya, bu adımla Avrupa Birliği’ndeki 17 ülkenin izinden gitmiş olacak. Söz konusu ülkelerde benzer çocuk yardımı programları hâli hazırda uygulanıyor.

Hükümet, düzenlemenin onay sürecini başlatırken çocukların korunmasını ve ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesini öncelikli hedef olarak öne çıkarıyor. Planın yasalaşması halinde, milyonlarca aile için doğrudan gelir desteği sağlanması bekleniyor.

