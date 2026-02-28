  • İSTANBUL
İran korkusu marketlere akın ettirdi: Her yer talan edildi, marketler boşaldı
Giriş Tarihi:

İran korkusu marketlere akın ettirdi: Her yer talan edildi, marketler boşaldı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı sonrası Tel Aviv'de halk sokaklara dökülüp marketlere koştu. Marketler talan edilirken raflar boşaldı.

Foto - İran korkusu marketlere akın ettirdi: Her yer talan edildi, marketler boşaldı

ABD-İran gerilimi İsrail'in saldırısıyla savaşa dönüşürken İsrailliler marketlere akın etti. İran'ın karşı saldırısıyla korku dolu anlar yaşanırken İsrail'de sirenler çaldı. ABD-İran geriliminde İsrail'in başlattığı saldırı, Orta Doğu'da yeni bir savaşın fitilini ateşlerken İran'dan da karşı saldırı geldi.

Foto - İran korkusu marketlere akın ettirdi: Her yer talan edildi, marketler boşaldı

İran ikinci dalga misilleme ile İsrail'e yeni füze saldırıları gerçekleştirirken İsrail'de sirenler devreye girdi. İranlı üst düzey bir yetkili ise "Hiçbir kırmızı çizgi olmayacak." dedi ve Orta Doğu’daki tüm ABD ve İsrail varlıklarının meşru hedef haline geldiğini bildirdi.

Foto - İran korkusu marketlere akın ettirdi: Her yer talan edildi, marketler boşaldı

Bu açıklamanın ardından da Katar, Bahreyn, Kuveyt ve BAE'den de patlama sesleri geldi. Körfez ülkeleri peş peşe hava sahalarını kapattığını açıkladı. İran ile İsrail arasında savaşın başlamasının ardından İsrail genelinde tedirginlik hızla arttı.

Foto - İran korkusu marketlere akın ettirdi: Her yer talan edildi, marketler boşaldı

Olası füze saldırıları ve güvenlik risklerine karşı hazırlık yapmak isteyen İsrailliler, marketlere akın ederek temel gıda, içme suyu, konserve, hijyen malzemeleri ve jeneratör gibi ürünleri stoklamaya başladı.

Foto - İran korkusu marketlere akın ettirdi: Her yer talan edildi, marketler boşaldı

Özellikle büyük şehirlerde bazı rafların kısa sürede boşaldığı görülürken yetkililer, halkı paniğe kapılmamaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı. İran-İsrail savaşının başlamasının ardından İsrailliler, marketlere akın etti.

