Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi
Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından İngiltere'den flaş bir hamle geldi. Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapatan Londra yönetimi, Tel Aviv Büyükelçiliğini de kısmen boşalttı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarıları yaptığı sitesinde İsrail'e ilişkin güncelleme yaparak, İsrail'in bazı bölgelerine zorunlu değilse seyahat etmeme, bazı bölgelerine ise kesinlikle seyahat etmeme uyarısında bulundu.
Aynı şekilde Filistin topraklarının bir bölümüne de gidilmemesi yönünde tavsiyede bulunulurken, bölgesel risk nedeniyle Tel Aviv Büyükelçiliğindeki bazı çalışanlar ve ailelerinin bir süreliğine kentten çıkarıldığı bildirildi.
Tel Aviv'den çıkarılan büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin İsrail içindeki başka bir noktaya götürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.
İngiltere, bugün de bölgesel riskler ve elde edilen yeni bilgileri gerekçe göstererek, bir süreliğine Tahran'daki büyükelçilik personelini ülke dışına çıkardığını ve büyükelçiliğin uzaktan hizmet vereceğini duyurmuştu.
Yerel
İslam dünyası İsrail’e karşı ayağa kalktı! Cidde’deki olağanüstü zirvede hangi tarihi kararlar alındı?
Gündem
İsrail'de yardım kuruluşlarına yönelik sürgün planı duvara tosladı! Yüksek Mahkeme'nin kararı bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek mi?