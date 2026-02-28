  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Dün ‘600 civarı’ bugün ‘1000’lerce’ öğrenci! Şovmen Tanju Özcan fena enselendi
Gündem

Dün ‘600 civarı’ bugün ‘1000’lerce’ öğrenci! Şovmen Tanju Özcan fena enselendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gözaltına alınan CHP'li Tanju Özcan fena enlendi. Bugün gözaltına alınınca 'binlerce öğrenciye burs veriyoruz' diyen şovmen Tanju'nun daha önce 600 civarı öğrenciye burs verildiğini söylediği ortaya çıktı.

CHP’li belediyelerden pis kokular yükselmeye devam ediyor.

Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP, bu kez Bolu’daki operasyonla sarsıldı.

Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bulunduğu 13 kişi "irtikap" suçlamasıyla şafak vaktinde gözaltına alındı.

 

Şovmen Tanju fena enselendi

“Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım.” diyen şovmen Özcan, “Bu benim için bir onurdur." şeklinde laf salatası yaptı.

Bugün gözaltına alınınca 'binlerce öğrenciye burs veriyoruz' diyen Tanju Özcan'ın daha önce 600 civarı öğrenciye burs verildiğini söylemişti.

