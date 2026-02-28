İşte siyonistin gerçek yüzü bu! İran uranyum zenginleştirmeyi sıfırlamayı kabul ettiği halde vurdular!

İran’a saldırı, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin “İran, zenginleştirilmiş uranyum stoklamayı sıfırlamayı kabul etti” açıklaması yapmasının hemen sonrasında gelmesi, İsrail-ABD şer ittifakının İran’ı parçalamak üzere saldırmayı çok önceden planladığını ispatlamış oldu.

“BU MESELENİN ASLA NÜKLEER SİLAHLARLA İLGİLİ OLMADIĞI ANLAMINA GELİYOR”

Prof. Dr. Aygün Attar da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede; “Umman Dışişleri Bakanı'nın ‘İran, zenginleştirilmiş uranyum stoklamayı sıfırlamayı kabul etti’ açıklamasından saatler sonra, İsrail derhal Tahran'ı bombaladı ve ABD de hemen ona katıldı. Bu, meselenin asla nükleer silahlarla ilgili olmadığı ve ABD başkanının ya Netanyahu tarafından ele geçirildiği ya da ara seçimleri şekillendirmek için savaşı kullandığı anlamına geliyor!” dedi.