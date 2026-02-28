  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu Yıl 1994, yer İstanbul! ‘Erdoğan’ın hayatıma dokunan ilk olayı’ TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: Sırada savaş uçağı motoru var Tosyalı’dan BMC alımında kullanılan kredinin geri ödenmediği iddiasına yalanlama Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan 28 Şubat mesajı En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması Epstein'in ölümünü herkesten önce duyurdu! "Nasıl bildiğimi sormayın ama...." Siyonist uşağı ABD Büyükelçisinden elçilik çalışanlarına “kaçın” mesajı! Siyonistler daha büyük bir kötülük mü hazırlıyor? CHP’li Veli Ağbaba film seti kurdu! Ramazan kolisi değil reklam kolisi
Dünya Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar
Dünya

Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar

İsrail basınına göre Hindistan merkezli Air India, ABD-İran geriliminin gölgesinde 1 Mart’tan itibaren İsrail’e tüm uçuşlarını bir hafta süreyle askıya aldı. Uçuşların yeniden başlatılması güvenlik değerlendirmesine bağlı olacak.

İsrail basını, Hindistan hava yolu şirketi Air India'nın ABD ile İran arasında yaşanan gerilim gölgesinde İsrail’e uçuşlarını 1 Mart’tan itibaren bir hafta süreyle askıya aldığını bildirdi.

Söz konusu haber, İsrail basınından Kanal 12'de yer aldı.

Haberde, Air India'nın 1 Mart'tan itibaren İsrail'e tüm uçuşlarını 1 hafta süreyle askıya aldığı belirtilirken uçuşların tekrar başlaması için daha sonra güvenlik değerlendirmesi yapılacağı kaydedildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 25 Şubat'ta İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmüştü.

Batılı ülkeler, bölgesel gerilim ve ABD’nin İran’a yönelik muhtemel askeri müdahalesi nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve İran’a zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Çin de ABD'nin askeri saldırı tehdidi altındaki İran'daki dış güvenlik risklerinin artması nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı yapmıştı.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin 3. turu perşembe günü İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşirken ABD ordusunun İran’a yönelik askeri tehditler kapsamında bölgede konuşlanması devam ediyor.

Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi
Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi

Dünya

Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi

New York borsası İran endişesi nedeniyle düşüşle kapandı
New York borsası İran endişesi nedeniyle düşüşle kapandı

Ekonomi

New York borsası İran endişesi nedeniyle düşüşle kapandı

Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!
Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!

Dünya

Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!

Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!
Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!

Dünya

Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23