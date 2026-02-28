Suudi Arabistan’da Ramazan etkisi: Restoran ve kafelerde sert düşüş

Suudi Arabistan Merkez Bankası (SAMA) verilerine göre, 21 Şubat’ta sona eren haftada ülkedeki kartlı ödeme harcamaları yaklaşık 13,9 milyar riyal (3,71 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Haftalık bazda yüzde 9,3’lük düşüş görülse de toplam harcama tutarı 4 milyar dolara yakın seviyesini korudu.

İŞLEM SAYISI DÜŞTÜ

Toplam işlem adedi haftalık bazda yüzde 12,5 azalarak 220,57 milyona geriledi. Ekonomistler, bu düşüşü Ramazan ayına özgü tüketim alışkanlıklarındaki değişimle ilişkilendiriyor.

GIDA HARCAMALARI ARTTI

Verilere göre gıda ve içecek harcamaları yüzde 2,1 artarak 2,62 milyar riyale ulaştı ve toplam POS harcamaları içinde en büyük payı aldı. Ramazan ayının ilk günlerinde temel ihtiyaç ürünlerine yönelimin arttığı görülüyor.

RESTORAN VE KAFELERDE SERT DÜŞÜŞ

Buna karşılık restoran ve kafe harcamaları yüzde 28,3 gerileyerek 1,24 milyar riyale düştü. Uzmanlar, iftar ve sahur alışkanlıklarının ev içi tüketime kaymasının bu gerilemede etkili olduğunu belirtiyor.

KARGO VE POSTA HARCAMALARINDA SIÇRAMA

En dikkat çekici artış ise taşımacılık, posta ve kurye hizmetlerinde yaşandı. Bu alandaki harcamalar yüzde 24,4 artarak 80,68 milyon riyale çıktı. Ramazan döneminde artan teslimat talebi bu yükselişte belirleyici oldu.