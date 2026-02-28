Genel başkan adayıydı, İP’ten koptu! Mehmet Tolga Akalın, istifa etti! Partinin foyasını pazara çıkardı

İP’te sular durulmak bilmiyor. Partinin son kurultayında Genel Başkan adayı olan ve partinin ağır toplarından biri olarak bilinen Mehmet Tolga Akalın, İP'in kuruluş felsefesinden koptuğunu belirterek istifa ettiğini açıkladı.

Merkez sağın adresi olma iddiasıyla yola çıkan ancak skandallar ve istifalarla sarsılan İP’te yaprak dökümü durmuyor! Partinin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlık koltuğuna talip olan Mehmet Tolga Akalın, partinin kuruluş ilkelerinden tamamen saptığını ilan ederek istifasını bastı. İP'te dikiş tutmayan yönetim anlayışı, en güçlü isimleri bile birer birer dışarı itmeye devam ediyor!

İP’in 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adayı olan Mehmet Tolga Akalın, partisinden istifa etti.

PARTİNİN FOYASINI PAZARA ÇIKARDI

İstifa mektubunda özellikle partinin son dönemdeki "savrulan" politikalarına dikkat çeken Akalın, üst yönetimin kendisine yapılan şantajlara sessiz kaldığını ve hatta şantajcıları tekrar baş tacı ettiğini iddia etti. İP’in Türklüğün anayasal hakimiyetine aykırı odaklarla "ortaklaşma alanları" aradığını ve DEM partisiyle benzer bir dile sahip olduğunu savunan Akalın, "İhanetin karşısında duran partilere nezaket ziyareti dahi yapılmaması partinin yeni rotasını gösteriyor" dedi.

Kuruluş ilkelerini bir kenara bırakıp belirsiz ittifak arayışlarına giren ve şantaj iddialarının gölgesinde kalan İP, en güçlü adaylarını bile elinde tutamayarak siyasi bir enkaz görüntüsü vermeye devam ediyor.