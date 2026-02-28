  • İSTANBUL
NASA Ay takvimini değiştirdi: İnsanlı iniş 2028’e ertelendi

NASA, güvenlik endişeleri sonrası Ay’a insanlı inişi 2028’deki Artemis IV’e kaydırırken, Artemis III’ü test uçuşuna dönüştürdü.

NASA, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Ay’a insanlı iniş planlarını güncellediğini duyurdu. Kurum, Ay yüzeyine inişi artık 2028’de gerçekleştirilmesi planlanan Artemis IV görevine kaydırdı.

Daha önce 2027’de Ay’a iniş yapması beklenen Artemis III ise yeni plana göre bir test uçuşu olarak gerçekleştirilecek.

TAKVİM YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Programdaki değişiklik, bu ayın başında yayımlanan Aerospace Safety Advisory Panel (ASAP) raporunun ardından geldi. Raporda, özellikle Artemis III görevi için ciddi güvenlik risklerine dikkat çekildi.

ASAP, Artemis III kapsamında tek bir görevde ilk kez denenecek çok sayıda teknik ve operasyonel hedefin bir araya getirilmesinin “birikimli teknik, operasyonel ve takvimsel riskleri” artırdığını vurguladı. Panel, mevcut planlamanın güvenlik açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TEST UÇUŞLARI ARTIYOR

NASA, yeni yol haritası kapsamında görev sıklığını artırmayı planlıyor. Buna göre 2027’de ikinci bir test uçuşu eklenecek. Kurum ayrıca Artemis IV ile başlayarak her yıl en az bir Ay yüzeyi inişi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

ARTEMİS II’DE GECİKME

Bu yıl yapılması planlanan Artemis II görevi de son haftalardaki test sürecinde yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle ertelendi. Fırlatmanın en erken nisan ayında yapılması öngörülüyor.

Artemis II’nin temel hedefi Ay yörüngesinde insanlı uçuş gerçekleştirmek. Görevin başarıyla tamamlanması halinde, insanlık Apollo 17’den bu yana ilk kez Ay yörüngesine geri dönmüş olacak.

