SON DAKİKA
Gündem
9
Yeniakit Publisher
İran'a saldırı sonrası Mahmud Ahmedinejad'la ilgili gündemi altüst edecek iddia
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran'a saldırı sonrası Mahmud Ahmedinejad'la ilgili gündemi altüst edecek iddia

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik alçak saldırıları sonrası eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'la ilgili şok eden bir iddia ortaya atıldı.

1
#1
Foto - İran'a saldırı sonrası Mahmud Ahmedinejad'la ilgili gündemi altüst edecek iddia

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

#2
Foto - İran'a saldırı sonrası Mahmud Ahmedinejad'la ilgili gündemi altüst edecek iddia

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını duyurdu.

#3
Foto - İran'a saldırı sonrası Mahmud Ahmedinejad'la ilgili gündemi altüst edecek iddia

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

#4
Foto - İran'a saldırı sonrası Mahmud Ahmedinejad'la ilgili gündemi altüst edecek iddia

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

#5
Foto - İran'a saldırı sonrası Mahmud Ahmedinejad'la ilgili gündemi altüst edecek iddia

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

#6
Foto - İran'a saldırı sonrası Mahmud Ahmedinejad'la ilgili gündemi altüst edecek iddia

Öte yandan İran'a yönelik saldırılarda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın eşi ve çocuklarının bulunduğu evin yakınlarına bomba düştüğü ve hayatlarını kaybettikleri öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

#7
Foto - İran'a saldırı sonrası Mahmud Ahmedinejad'la ilgili gündemi altüst edecek iddia

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

#8
Foto - İran'a saldırı sonrası Mahmud Ahmedinejad'la ilgili gündemi altüst edecek iddia

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
