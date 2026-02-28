  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BAE ve Kuveyt'te korkutan gelişme! Beklenen oldu, Hamaney flaş kararı aldı 'Eyvah' dedirten gelişme: Arap ülkesi İran'ın İHA ve füzelerini peş peşe düşürdü Müzakere masası tavsiyesi: İrlanda, ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılardan derin endişe duyuyor Katil İsrail Hamaney'i öldürdü mü? Açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız sözleri şok etti! Reuters'ten 'inşallah doğru değildir' dedirten İran iddiası: İkisi de öldü Uzmanından, 'Oruç kesinlikle sigara ile açılmamalı' uyarısı İran korkusu marketlere akın ettirdi: Her yer talan edildi, marketler boşaldı Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Eksi 20 derece soğuklar başlayacak!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Reuters'ten 'inşallah doğru değildir' dedirten İran iddiası: İkisi de öldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Reuters'ten 'inşallah doğru değildir' dedirten İran iddiası: İkisi de öldü

Reuters haber ajansı, ABD ve İsrail'in saldırılarına maruz kalan İran'la ilgili şok eden bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre, İranlı iki kritik isim öldü.

1
#1
Foto - Reuters'ten 'inşallah doğru değildir' dedirten İran iddiası: İkisi de öldü

Reuters'in haberine göre, İran Savunma Bakanı Emir Nasırzade ile İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Pakpur’un, İsrail’in son saldırılarında hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü.

#2
Foto - Reuters'ten 'inşallah doğru değildir' dedirten İran iddiası: İkisi de öldü

Konuyla ilgili Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan İsrail’in askeri operasyonlarına ilişkin bilgi sahibi iki kaynak ile bir bölgesel kaynak, söz konusu iki üst düzey ismin saldırılar sırasında öldüğünün değerlendirildiğini bildirdi.

#3
Foto - Reuters'ten 'inşallah doğru değildir' dedirten İran iddiası: İkisi de öldü

İddialara ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Bağımsız kaynaklar da söz konusu bilgileri teyit edebilmiş değil.

#4
Foto - Reuters'ten 'inşallah doğru değildir' dedirten İran iddiası: İkisi de öldü

ABD ve İsrail’in İran genelinde başlattığı geniş çaplı saldırılarda askeri ve siyasi üst düzey isimlerin hedef alındığı bildirilmişti.

#5
Foto - Reuters'ten 'inşallah doğru değildir' dedirten İran iddiası: İkisi de öldü

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SARI OKUZU VERMEK DUNYA BQRHSI INSANLIK ONYRUJUN SOYKIRIMCI HURSIZ SAPIK FAGUDJ/HRISTIYAN SERIATCUSI BARBAR SIYONUSTLERE KARSI EN BUYUK HATASIYDI

Sari oküz FILISTINDIR, GAZZEDIR! ....

Saffet

Gazzede o kadar komutan lider şehit oldu SONUC hamasın dediği oldu. İsrail
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu
Dünya

Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu

Savaş büyüyor. ABD ve İsrail saldırdığı İran, misilleme olarak bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattı.

Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi
Dünya

Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi

Avrupa; CHP ve beslemesi trollerin gazıyla hayal kuranların hevesini kursağında bırakmaya devam ediyor. Almanya'da yeni grev dalgası toplu u..
Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı!
Gündem

Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı!

28 Şubat'ın yıl dönümünde hortlayan vesayetçi zihniyet, ekranlardan millete ve milli iradeye parmak salladı. Ekranlarda boy gösteren Emekli ..
İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu
Dünya

İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasıyla savaşın fitili ateşlendi. Bölgede kırmızı alarma geçilirken Fransız hava yolu şirketi Air France, Tel Avi..
Türkiye'den son dakika İran kararı
Gündem

Türkiye'den son dakika İran kararı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD’nin İran'a saldırıları sonrası başlayan savaşla ilgili bir yazılı açıklama yayımladı...
İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku
Dünya

İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku

Norveç Dışişleri Bakanı Eide yaptığı açıklamada "İsrail'in İran'a saldırısı uluslararası hukukun ihlali" ifadelerini kullandı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23