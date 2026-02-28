Reuters'ten 'inşallah doğru değildir' dedirten İran iddiası: İkisi de öldü
Reuters haber ajansı, ABD ve İsrail'in saldırılarına maruz kalan İran'la ilgili şok eden bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre, İranlı iki kritik isim öldü.
Reuters haber ajansı, ABD ve İsrail'in saldırılarına maruz kalan İran'la ilgili şok eden bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre, İranlı iki kritik isim öldü.
Reuters'in haberine göre, İran Savunma Bakanı Emir Nasırzade ile İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Pakpur’un, İsrail’in son saldırılarında hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü.
Konuyla ilgili Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan İsrail’in askeri operasyonlarına ilişkin bilgi sahibi iki kaynak ile bir bölgesel kaynak, söz konusu iki üst düzey ismin saldırılar sırasında öldüğünün değerlendirildiğini bildirdi.
İddialara ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Bağımsız kaynaklar da söz konusu bilgileri teyit edebilmiş değil.
ABD ve İsrail’in İran genelinde başlattığı geniş çaplı saldırılarda askeri ve siyasi üst düzey isimlerin hedef alındığı bildirilmişti.
Kaynak: Mepa News
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23