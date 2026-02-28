  • İSTANBUL
Aç kalan tilki kar altında yiyecek aradı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tunceli-Ovacık kara yolunda ağır kış şartları yaban hayatını da etkiledi. Besin bulmakta zorlanan bir tilki, karla kaplı dağlık alanda yiyecek ararken böyle görüntülendi.

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Ovacık yolu üzerinde bir tilki yiyecek ararken kameraya yansıdı.

 

Tunceli-Ovacık karayolunda ağır kış şartları yaban hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle besin bulmakta zorlanan bir tilki, karla kaplı dağlık alanda yiyecek ararken görüntülendi. Yol kenarında bir süre dolaşan tilki, vatandaşlara doğru bakarak çevreyi kontrol etti. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken hayvan, kısa süre sonra dağlık alana yönelerek gözden kayboldu.

 

Bölgede etkisini sürdüren zorlu hava şartları nedeniyle yüksek kesimlerde yaşayan yaban hayvanlarının zaman zaman yerleşim yerlerine ve yol kenarlarına indiği belirtildi.

