Aç kalan tilki kar altında yiyecek aradı!
Tunceli-Ovacık karayolunda ağır kış şartları yaban hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle besin bulmakta zorlanan bir tilki, karla kaplı dağlık alanda yiyecek ararken görüntülendi. Yol kenarında bir süre dolaşan tilki, vatandaşlara doğru bakarak çevreyi kontrol etti. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken hayvan, kısa süre sonra dağlık alana yönelerek gözden kayboldu.
Bölgede etkisini sürdüren zorlu hava şartları nedeniyle yüksek kesimlerde yaşayan yaban hayvanlarının zaman zaman yerleşim yerlerine ve yol kenarlarına indiği belirtildi.