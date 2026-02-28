  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çocuklar ölüyor, astroloji ile 'Kova tutulması' yorumu yapıyorlar: Sosyal medyada Sözcü TV'ye büyük tepki İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi! İsmini İslam tarihindeki Fil Vakası'ndan alan 'Pişmiş Çamur' Tesadüfe bakın: Tanju Özcan'ın eşi Mehtap Özcan Mısırlıoğlu'nun başına iki kez talih kuşu kondu Beklenen adım geldi: İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Saldırılar sonrası haberi verdiler... İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kahreden haberi verdi Fransa'yı sallayan iddia: Galatasaray'dan sürpriz Barco ilgisi Korkutan gelişme: Fenerbahçelilere şok! Flaş kararı aldı alacak... Acun Ilıcalı'nın hayali olacak mı? Beklenen oldu ve Hull City adım adım Premier Lig'e İngiltere'den ABD ve İsrail'e büyük şok! 'Savaş uçaklarımız havada' diyerek duyurdular BAE ve Kuveyt'te korkutan gelişme! Beklenen oldu, Hamaney flaş kararı aldı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kahreden haberi verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kahreden haberi verdi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde hedef alınan okulla ilgili saldırının bilançosu arttı. Konuyla ilgili İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan açıklama geldi.

1
#1
Foto - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kahreden haberi verdi

ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletinde vurduğu kız ilkokulunda hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye yükseldi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında en ağır kayıp bir ilkokulda yaşandı. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"na düzenlenen saldırıda can kaybı bir kez daha arttı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 150'ye yükseldiği açıklandı.

#2
Foto - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kahreden haberi verdi

Saldırıya ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan açıklama yaptı. Sert tepki gösteren Pezeşkiyan şunları söyledi:

#3
Foto - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kahreden haberi verdi

"Şehitlerin ve Doğruların Rabbi adına. Amerikan ve Siyonist saldırganların sivil merkezlere yönelik alçakça saldırısının ardından Minab şehrindeki Şecarî Tayyiba İlkokulu'nda yaşanan yürek burkan trajedi ve onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, tüm İran halkının ve tüm özgür insanların kalbini derinden yaralamıştır.

#4
Foto - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kahreden haberi verdi

Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, milletimizin tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir.

#5
Foto - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kahreden haberi verdi

Bu insanlık dışı eylemi şiddetle kınarken, şehitlerin ailelerine, Minab'ın saygıdeğer halkına ve tüm İran milletine bu trajediden dolayı başsağlığı dileklerimi sunuyor ve derin üzüntülerini paylaşıyorum. Ayrıca, bölgedeki tüm yardım ve sağlık merkezlerinden ve ilgili yetkililerden, tüm kaynakları seferber ederek yaralıların ve ailelerinin acil ve kesintisiz bakımını önceliklendirmelerini rica ediyorum. Yüce Allah'tan, bu talihsiz olayda şehit düşenlerin en yüksek mertebelere ulaşmasını, yaralıların hızla iyileşmesini ve saygıdeğer ailelerine sabır ve huzur vermesini niyaz ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Bu olay israilde olsaydi dunyayi ayaga kaldirrilardi musluman sahipsin

Vay vay

Allah belanızı versin katil şe......sizler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı!
Gündem

Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı!

28 Şubat'ın yıl dönümünde hortlayan vesayetçi zihniyet, ekranlardan millete ve milli iradeye parmak salladı. Ekranlarda boy gösteren Emekli ..
Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar
Dünya

Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar

İsrail basınına göre Hindistan merkezli Air India, ABD-İran geriliminin gölgesinde 1 Mart’tan itibaren İsrail’e tüm uçuşlarını bir hafta sür..
İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?
Dünya

İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?

ABD ve İsrail, İran'a ortak bir operasyon başlattı. Üst düzey yetkililerin hedef alındığı saldırıların ardından İran medyası İran Cumhurbaşk..
Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor
Gündem

Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri sınırlarındaki ABD üssünü vurduğu belirtildi. BAE'deki saldırıda 1 kişinin öldüğü bilgisi geldi...
Bakan Fidan'dan dikkat çeken 'savaş' açıklaması
Gündem

Bakan Fidan'dan dikkat çeken 'savaş' açıklaması

Açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Bakan Fidan 'Savaş, alandan masaya taşı..
İran devlet televizyonunun çaldığı şarkı gündem oldu
Gündem

İran devlet televizyonunun çaldığı şarkı gündem oldu

İsrail ve ABD, yıllardır tehdit ettikleri İran'a karşı büyük savaş başlattı. İran'ın vereceği cevap merak konusu olurken, devlet televizyonu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23