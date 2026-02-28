Savcılık soruşturma başlattı: CHP’nin ajansından İncirlik provokasyonu
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı.
İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran da bölgedeki ABD üslerine saldırıda bulunmaya başladı. Karşılıklı saldırılar devam ederken, ANKA Haber Ajansı NATO’nun Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne gidip gizlice canlı yayın açtı.
“BURAYI VURUN” DER GİBİ CANLI YAYIN AÇTILAR!
Sosyal medya kullanıcıları “CHP’nin ajansı” olarak bilinen ANKA’nın İncirlik üssünün canlı görüntülerini yayınlamasının adeta “Burayı vurun” demek anlamına geldiğini belirterek, “Sonra da yaşanan en ufak bir hareketliliği algı için kullanacaksınız” yorumunu yaptı.