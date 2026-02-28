  • İSTANBUL
İran'ın misillemesi sonrası ABD'den flaş açıklama: 5. Filo ağır hasar gördü

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran misilleme yaptı, Bahreyn'deki ABD üssü 5. Filo vuruldu. ABD basını 5. Filo'nun büyük hasar gördüğünü açıkladı.

İsrail ve ABD'nin bugün sabah saatlerinde İran'a başlattığı saldırı sonrası misilleme başladı. İran Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef aldı. Bu noktalardan biri Bahreyn'deki 5. Filo oldu.

Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi, başkent Manama'daki ABD Beşinci Filosu hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurdu.

Başkent Manama'daki ABD'ye ait 5. Filo'nun hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

ABD BASINI: BÜYÜK HASAR VAR

Bahreyn'deki saldırının ardından ABD medyasından dikkat çeken bir haber geldi. Habere göre Bahreyn'deki 5. Filo büyük hasar gördü.

Bölgeden gelen son görüntü:

