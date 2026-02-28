Kars'ta korkunç kaza: Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı!

  • İSTANBUL
Kars'ın en işlek noktalarından Faikbey Caddesi'nde, bir binanın çatısından koparak aşağı düşen buz sarkıkları yoldan geçen F.N.T 'nin (9) başına isabet etti. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kentte etkili olan soğuk havanın ardından çok sayıda binanın saçaklarında buz sarkıtları oluştu.

Şehir merkezinin en yoğun bölgesi olan Faikbey Caddesi üzerinde yürüyen F.N.T.'nin başına çatıda biriken buz sarkıtı düştü.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Darbenin şiddetiyle yere yığılan küçük kıza ilk müdahaleyi çevredekiler ve ailesi yaptı.

Başından yaralanan F.N.T. Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan F.N.T.’nin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

