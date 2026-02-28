  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu
Dünya

İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasıyla savaşın fitili ateşlendi. Bölgede kırmızı alarma geçilirken Fransız hava yolu şirketi Air France, Tel Aviv ve Beyrut uçuşlarını iptal etti.

Fransız hava yolu şirketi Air France, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının ardından bugünkü Tel Aviv ve Beyrut uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Air France, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırı başlattığı ve İran’ın da bu saldırılara karşılık verdiği güvenlik ortamında gelecek günlere ait uçuş programını daha sonra açıklayacağını ancak bugün için bazı iptallerin yaşandığını bildirdi.

Şirket, İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Lübnan’ın başkenti Beyrut için planlanan gidiş dönüş uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

Saldırılar nedeniyle İsrail, İran ve Irak hava sahası kapalı durumda.

 

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Avrupalı

Yahudiler Hz İsa ya zulüm ettiler epstein ile çocuklara neler yaptılar Avrupa ABD içinde kanalizasyon içlerinde neler yaptılar yakalandılar tefecilik ile faizcilik ile dünyanın kanını emiyor İsrail halkı bunlar masum insanlar değiller geçen gün Ahmet Hakan bey kanalda çıkmış yahudi arkadaşı varmış dinsizmis yahu Yahudiler zaten Hz Musa ya biat etmemiş yeni mi öğrendiniz epstein ile baal olayı gördünüz firavun inancını götürdüler yanlarında pislik halk Yahudi ırkı Yahudilerden nefret ediyorum pislikler pislik ırk hepsinin Yok edilmesi gerekiyor bu Yahudiler ülkeler içine girmiş bukelemun insanlar bakınız Osmanlı da Abdülhamid i devirenler bu siyonistler Osmanlı ya en büyük kazığı Yahudiler attı Rusya nin bu halde olmasını sağlayan Bolşevikler Yahudi idi Hitler aslında Yahudileri yok etmek için saldırdı haklıydı Bolşevikler düşünce ne oldu kadınlarıni pazarlayan Yahudiler oldu iki durum yaptılar birine silah birine para verdiler malı Yahudiler götürdü Ukrayna da o çocuğu zelensky Yahudi  çocuğu abd içinde ki Avrupa içinde ki siyonistler e çalışıyor o çocuğu zelensky öldürülmeli bakınız biz Osmanlı dağılınca Atatürk ile Anadolu'yu kurtardık gazı Mustafa Kemal Atatürk bizim seçtiğimiz lider mason localarini kapattı onun vefatından sonra bu orrrospu çocuğu siyonist masonlar Kemalizm diye bir uyduruk durum çıkarttılar işte 1938 den 2002 ye kadar bizi geri bırakan bu zihniyet oldu Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı bunlar olmazdı Tayyip Erdoğan da bu kripto tipler ile mücadele ediyor Atatürk bizim liderimiz uydurulan Kemalizm bizim değil masonların bu ülkeden kovulması gerekiyor kavram kargaşası çıkartan siyonistler masonlardir ülke içinde ki bu kripto sebatay Yahudileri temizlenmeli düşman siyonistler düşman Yahudiler hepsini yok etmeliyiz
