Başkentin şehremini mi, sokak ağzı mı? Mansur Yavaş’tan skandal sözler: ‘Ankara’ya kedi mi seçseydik?’

Makamın Ağırlığını Taşıyamıyor!

CHP zihniyetinin "algı belediyeciliği" ile Ankara’yı 5 yıl geriye götüren Mansur Yavaş, katıldığı bir programda yine gerçeklerden kaçtı. Ankara’nın trafik, altyapı ve ulaşım sorunları dağ gibi birikirken, çözüm üretmek yerine polemik peşinde koşan Yavaş, sarf ettiği sözlerle devlet adamlığı ciddiyetinden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha kanıtladı.

"Kedi mi Seçseydik?" Diyerek Milleti Aşağıladı!

Kendisine yönelik yapılan "alternatifsizlik" ve "yetersizlik" eleştirilerine tepki gösteren Yavaş, adeta sokak ağzıyla konuşarak, "Ne yapsaydık? Kedi mi seçseydik?" ifadelerini kullandı. Başkent Ankara’yı yöneten bir ismin, demokratik eleştirileri "kedi" benzetmesiyle geçiştirmesi, CHP’li belediyelerdeki liyakat ve üslup sorununu tescilledi.

Ankara Hizmet Bekliyor, Yavaş Polemik Üretiyor

Ankara halkı, kar yağdığında felç olan yolların, akmayan muslukların ve bitmeyen ulaşım çilesinin hesabını sorarken; Yavaş’ın derdinin sadece "laf yetiştirmek" olduğu görüldü. Sosyal medyada büyük tepki çeken bu sözler sonrası vatandaşlar, "Biz hizmet edecek bir başkan seçtik, laf ebeliği yapacak birini değil" diyerek tepkilerini dile getirdi.

CHP’li Başkanların Ortak Karakteri: Kibir!

Milletin değerlerinden kopuk, halka yukarıdan bakan CHP zihniyetinin temsilcisi olan Yavaş’ın bu tavrı, "Milli iradeye saygısızlık" olarak yorumlandı. Seçmenin iradesini "kedi seçimiyle" kıyaslayacak kadar ileri giden bu anlayışın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başkenti'ni nereye sürüklediği bir kez daha gözler önüne serildi.