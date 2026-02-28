  • İSTANBUL
SON DAKİKA
'Eyvah' dedirten gelişme: Arap ülkesi İran'ın İHA ve füzelerini peş peşe düşürdü
'Eyvah' dedirten gelişme: Arap ülkesi İran'ın İHA ve füzelerini peş peşe düşürdü

İran'ın Arap ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef almasının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. Arap ülkesi İran'a ait füze ve İHA'ları düşürdü.

Suudi Arabistan, İran’ın başkent Riyad ve ülkenin doğu bölgelerini hedef alan saldırılar düzenlediğini ve bu saldırıların hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Riyad ve Doğu Bölgesi’ni hedef alan açık ve korkak İran saldırıları en güçlü şekilde kınanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların engellendiği belirtilirken, olayın “haksız bir saldırı” olduğu vurgulandı.

Bakanlık, mevcut durum karşısında Suudi Arabistan’ın güvenliğini sağlamak ve topraklarını, vatandaşlarını ve ülkede yaşayan yabancıları korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Riyad yönetiminin saldırılara karşılık verme seçeneği dahil olmak üzere her türlü meşru savunma hakkını saklı tuttuğu ifade edildi. Kaynak: Mepa News

mustafa

DİNİ KULANARAK HALKINA ZÜLMEDEN İRAN BELASINI BULDU

Ömer

İsrail’e niye saldırmıyor Suudi ne alaka ? Bu İran yönetimi adam olmaz
