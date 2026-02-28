Sakarya adeta buz tuttu
Sakarya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, hava sıcaklığı eksi derecelere düştü. Hendek’te bazı evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğuk, çatılarda tehlikeli manzaralar oluşturdu.
Meteorolojinin uyarıları sonrasında şehrin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili oldu. Kar yağışının ardından eksi derecelere düşen hava sıcaklığıyla birlikte şehir adeta buz kesti. Dondurucu soğuk sebebiyle Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde bazı evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise buz sarkıtlarını kırarak önlem aldı.