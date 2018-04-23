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Sözcü İbrahim Kalın’dan Kılıçdaroğlu’na Osmanlı tepkisi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili sözlerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:03
Sözcü İbrahim Kalın’dan Kılıçdaroğlu’na Osmanlı tepkisi!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözcü İbrahim Kalın, “Osmanlı zulmü!!’ Osmanlı’ya düşmanlık ederek, tarihi bilmeden ve anlamadan siyaset yapınca böyle oluyor demek ki. Ama millet hem biliyor hem de anlıyor. Önemli olan da bu” ifadeleriyle birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Yörük Çalıştayı’nda yaptığı konuşmanın metnini paylaştı. 

 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 10:03
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