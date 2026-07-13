'Hürmüz'ü biz yöneteceğiz' diyen Trump'a jet cevap: ABD'ye destek vereni vururuz!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı’nın bundan böyle kendilerinin yöneteceklerini açıklaması üzerine İran tarafından verilen cevapta “ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın yönetimine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz” denildi. Üçüncü taraf ülkeleri de uyaran İran, ABD ile herhangi bir işbirliğine giren veya lojistik destek verenlerin İran’ın egemenliğine ve ulusal güvenliğine karşı bir savaş eylemi olarak değerlendirileceği kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Fox & Friends" programına yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı’nı kontrol altında tutacağız ve muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Bunun karşılığında bize ödeme yapılmalı" demişti. Trump’ın açıklamasına cevap İran ordusundan geldi.
Ordu tarafından yapılan açıklamada, "ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın yönetimine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz" denildi.
SAVAŞIN ALEVLERİ SİZİ DE SARAR
İran silahlı kuvvetlerin, İran’ın belirlediği rotaların dışında ve İran’ın izni olmadan ticari gemilerin ve petrol tankerlerinin geçişine yönelik her türlü aksaklık veya güvensizlik durumuyla kararlı bir şekilde başa çıkacağı aktarılan açıklamada ABD ile yapılacak herhangi bir işbirliği veya lojistik desteğin İran’ın egemenliğine ve ulusal güvenliğine karşı bir savaş eylemi olarak değerlendirileceği kaydedildi. Açıklamada, "Savaş bölgede yayılırsa, savaşın alevleri bölgedeki tüm ülkeleri saracaktır" denildi.