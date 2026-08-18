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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca acil ameliyata alındı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca acil ameliyata alındı

Yeniakit Publisher
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Cübbeli Ahmet Hoca acil ameliyata alındı

Cübbeli Ahmet Hoca, dün öğleye doğru başlayan şiddetli karın ağrısının artması üzerine gece saatlerinde Medipol Hastanesi'ne kaldırıldı. Apandistinin büyüdüğü ve patlama riskinin bulunduğu tespit edilen Cübbeli, gece saatlerinde acil olarak ameliyat edildi.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün sabah saatlerinde Mevlid-i Şerîf ile ilgili dergi yazılarını hazırlarken öğleye doğru karnına giren şiddetli bir ağrıyla rahatsızlandı. Gün boyu artarak devam eden ağrıya rağmen akşam saatlerinde HAYDER'de hocalarla olan toplantısına katılan Ünlü, programın ardından saat 22:30'da Medipol Hastanesi'ne kaldırıldı.

HEMEN AMELİYATA ALINDI

Yapılan tıbbi tetkikler sonucunda apandistinin büyüdüğü tespit edilen Cübbeli Ahmet Hoca, patlama riskine karşı acil olarak ameliyata alındı. Gece saat 01:30'da başarılı bir şekilde ameliyattan çıkan ve sabah namazını ayakta kılmayı başaran Ünlü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın, Perşembe günü yapılacak sohbette hazır olmayı niyet ettiği ifade edilirken, süreçle yakından ilgilenen Medipol Hastanesi yöneticilerine ve doktorlarına teşekkür edildi.

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Yorumlar

SELAMİ

Rabbim ŞAFİ ismi şerifi hürmetine acil şifalar nasip etsin. Aman hocam sen bu aleme lazımsın . Dikkat et kendine ihmal etme sağlığını

Mustafa Erdoğan

Emperyalist güçlerin ve emperyalist ülkelerden talimat alan provokatör ajanların korkulu rüyası olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendiye Allah; ve Ya Şafi ismi şerifi hürmetine acilen şifalar nasip ve ihsan eylesin. Amin
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