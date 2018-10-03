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Soylu: Sıfır maliyetle mayın temizliği yapıyoruz

MÜSİAD’ın düzenlediği Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli ve milli silahların tanıtımını yaptı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:19
Soylu: Sıfır maliyetle mayın temizliği yapıyoruz

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MÜSİAD’ın düzenlediği Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi toplantısında, Türkiye’nin Savunma Sanayisinin devleri yerli ve milli silahları, radar sistemlerini, İHA’ların tanıtımını yaptı.

Burada açıklamalarda bulunan Soylu, “Bazı devletlerin istihbarat servisleri terör örgütlerine eğitmenler gönderiyor. Silah ve para desteği sağlıyor. Stratejik ortağımız Amerika, Kandil’e gidiyor orada yeni silahları tanıtıyor. Nasıl psikolojik harp yapılması gerektiğini tek tek anlatıyor. Medyanın nasıl kullanılması gerektiğini teker teker anlatıyor” dedi.

“Mayınları Jandarma ve TSK topluyor”

AB ile işbirliği içinde tamamladıkları 6 projeleri olduğunu aktaran Soylu, bunların içinde “Entegre Sınır Yönetimi Eylem Projesi”nin birinci aşaması, “Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan Bölgesel İşbirliği Projesi”, “Doğu sınırlarında “Mayın Temizleme ve Sınır Gözetleme Kapasitesi”nin arttırılması gibi projelerin bulunduğunu dile getirdi. Süleyman Soylu, şunları söyledi:

Bazı dönemler sınırlarımızdaki mayınların temizlenmesi için İsrailli firmalar konuşuluyordu. Şimdi mayınları çok rahat bir şekilde Jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin timleri toplu bir şekilde özellikle duvar yaptığımız bölgelerin tamamında hem önünde hem arkasında rahat bir şekilde temizleyebiliyor. Bir maliyeti de olmuyor. Kendi göbeğimizi kendimiz kesebilme gücünü ve dirayetini gösterebildiğimiz andan itibaren siz bunun en iyi ispatlayıcılarısınız. Bizi kimse tutamaz.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 14:19
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. MÜSİAD
  3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi
  4. Entegre Sınır Yönetimi Eylem Projesi

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