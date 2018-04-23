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Sonuç açıklandı: AK Parti'nin tek başına oy oranı...

24 Haziran kararının açıklanmasından sonra Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar elinde son anket rakamlarını paylaştı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 12:11
Sonuç açıklandı: AK Parti'nin tek başına oy oranı...

Erdoğan - Bahçeli görüşmesinden erken seçim kararı çıkmasıyla beraber tüm gözler anket rakamlarına çevrildi.

AK PARTİ TEK BAŞINA YÜZDE 50

 Elinde son anket rakamlarını açıklayan Sencar, “Ocak-şubat ve mart ayına baktığımızda AK Parti’de düzenli bir artış görüyoruz. Kararsızlar dağıtılmadan ocakta rakam 41.4 görünüyordu, şubatta bu 42.9’a çıktı. Martta ise 44.5’e. Kararsızlar dağıldığında 44.5 yüzde 50’ye tekabül ediyor. Yani bugün AK Parti tek başına yüzde 50 bandında.” bilgisini verdi.

Bilgileri Nagehan Alçı köşesinden paylaştı

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:11
  1. AK PARTİ
  2. ANKET

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