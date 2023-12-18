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Dünya Son dakika... Mısır'da Sisi yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Dünya

Son dakika... Mısır'da Sisi yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Yeniakit Publisher
2023-12-18 16:19:00 - 2023-12-18 16:23:28
Son dakika... Mısır'da Sisi yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu

Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Mısır Anayasası'na göre Sisi, üçüncü ve son döneminde altı yıl daha Mısır'ı yönetecek.

Ayrıntılar geliyor...

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