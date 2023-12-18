Son dakika... Mısır'da Sisi yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu
Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.
Mısır Anayasası'na göre Sisi, üçüncü ve son döneminde altı yıl daha Mısır'ı yönetecek.
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