Denizli'de korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı: Çevre illerde de hissedildi

AFAD Denizli'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Bursa dahil çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, TRT Haber'e yaptığı açıklamada AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu ve an itibarıyla birimlere intikal eden bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

