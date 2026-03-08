Erdoğan mı İmamoğlu mu? Vatandaşın cevabı sosyal medyayı salladı

"Çalışanla çalışmayanı ayıramayacak kapasitede değiliz"

Röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini belirten vatandaş, İBB yönetiminin performansını sert sözlerle eleştirdi. "Çalışanla çalışmayanı, çalanla çırpanı göremeyecek durumda değiliz" diyen vatandaş, Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerini yerine getirmediğini savundu. Vatandaş, özellikle ulaşım ve altyapı projeleri üzerinden eleştirilerini sürdürerek, "Bana bir tane yaptığı icraatı söyleyin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Metro ve musluk suyu vaatlerine sert tepki

Muhabirin İBB’nin "aynı anda 10 metro yapıyoruz" ve "musluktan içilebilir su" vaatlerini hatırlatması üzerine vatandaş, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan projelerin sahiplenildiğini iddia eden vatandaş, "Hazır metroların üzerine beton dökmekle, bitmiş işleri sahiplenmekle kimseyi kandıramazsınız. Hamidiye suyunu bile ne hale getirdiler, her şey ortada" ifadelerini kullandı.

"3900 sayfalık iddianameyi nereye koyacağız?"

Vatandaş, konuşmasının devamında yargı süreçlerine ve iddialara da değinerek, "3900 sayfalık iddianameyi, savcıları, hakimleri nereye koyacağız? Her şeyi sakladık diyelim, algı yaptık diyelim, gerçekleri nasıl saklayacağız?" diyerek İBB yönetimine yönelik eleştirilerini noktaladı. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan video, kullanıcılar arasında büyük bir tartışma başlattı.