982 yerleşim yerinde kullanılıyor Dünyanın etrafını 6 kez turladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gazı yaygınlaştırmaya devam ediyor. 2025 yılı sonu itibariyle doğal gaz şebekesinin uzunluğu 255 bin kilometreyi bulurken, doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı da 982’ye yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002’de ‘Türkiye'deki her eve doğal gaz götürülmesi’ yönünde koyduğu hedef doğrultusunda doğal gazı yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

2002 yılında sadece 5 ilde ve 57 yerleşim yerinde bulunan doğal gazla ilgili olarak hem şebeke uzunluğu hem de doğal gazın ulaştırdığı yerleşim yeri sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye’nin doğal gaz şebekesi, 2025 yılı sonu itibariyle 20 bin kilometre dağıtım ve 235 bin kilometre iletim hattı olmak üzere toplamda 255 bin kilometreye ulaştı.

Söz konusu doğal gaz şebekesi ile geçen yılın sonunda 81 il, 982 yerleşim yeri ve 230 OSB’ye doğal gaz arzı sağlanmış oldu. Ayrıca, 2002’de 1,3 milyon olan doğal gaz abonesi sayısı da 22,8 milyona yükseldi.

Sadece 2025 yılında 47 yeni yerleşim yerine doğal gaz ulaştırıldı. Böylece, Türkiye genelinde konut abone sayısında yaklaşık 933 bin artış oldu.

Şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 85’ine doğal gaz kullanma imkânı sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını bu yıl binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

