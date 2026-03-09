  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'den İran'a ağır darbe: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu, 5 üst düzey komutan öldürüldü 9 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 9 Mart 1996: Muhammed Gazzali (Mısırlı Âlim ve Fikir Adamı) Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı! Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı Trump’tan petrol fiyatı açıklaması! "Küçük bir bedel" Şarapnel parçaları sıçradı! Foz petrol bölgesinde yangın! İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak Siyonistler İran'da 3 bin 400 hedefi vurduğunu açıkladı Ülkesi İran'ın öfkesiyle tanıştı! ABD Başkanı Trump ile görüştü
Yaşam Odunlukta saklamış! Çuvallardan tarihi eser çıktı
Yaşam

Odunlukta saklamış! Çuvallardan tarihi eser çıktı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Odunlukta saklamış! Çuvallardan tarihi eser çıktı

Gaziantep’te polisin düzenlediği operasyonda çuval ve poşetlere gizlenmiş 179 sikke ile 29 tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te polis ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışma dikkat çeken bir operasyonla sonuçlandı.

 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Odunlukta yapılan aramada; çuval ve poşetlere gizlenmiş tarihi eser niteliğinde 179 sikke ve 29 obje ele geçirildi Tarihi eserlere el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muş'ta kaçakçılara darbe! Emniyet güçleri nefes aldırmıyor: Tarihi eser ve kaçak ürünler ele geçirildi
Muş'ta kaçakçılara darbe! Emniyet güçleri nefes aldırmıyor: Tarihi eser ve kaçak ürünler ele geçirildi

Yerel

Muş'ta kaçakçılara darbe! Emniyet güçleri nefes aldırmıyor: Tarihi eser ve kaçak ürünler ele geçirildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23