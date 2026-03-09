Odunlukta saklamış! Çuvallardan tarihi eser çıktı
Gaziantep’te polisin düzenlediği operasyonda çuval ve poşetlere gizlenmiş 179 sikke ile 29 tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep’te polis ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışma dikkat çeken bir operasyonla sonuçlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Odunlukta yapılan aramada; çuval ve poşetlere gizlenmiş tarihi eser niteliğinde 179 sikke ve 29 obje ele geçirildi Tarihi eserlere el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.