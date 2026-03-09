  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Antalya'da facia: Sahil güvenlikten kaçan bottan düşen 14 göçmen öldü
Gündem

Antalya'da facia: Sahil güvenlikten kaçan bottan düşen 14 göçmen öldü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya'da facia: Sahil güvenlikten kaçan bottan düşen 14 göçmen öldü

Antalya'nın Demre ilçesi Beymelek Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenlerin içerisinde bulunduğu bir botun, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçarken Sahil Güvenlik botuyla temas etmesi sonucu denize düşen 14 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında yaşanan feci olaya ilişkin bilgi veren Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Beymelek Mahallesi açıklarında saat 06.00 sıralarında içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlere ait bir bot edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bot, yaptığı yüksek süratli manevralar nedeniyle Sahil Güvenlik teknesine temas etmiş ve göçmenlerden bir kısmı denize düşmüştür. Botta kalan düzensiz göçmenlerden bir kısmı ise acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyacak şekilde kıyıya ulaşmıştır. Sahile ulaşan 14 düzensiz göçmen jandarma ekiplerimizce yakalanmış ve 7 göçmen ise Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından denizden sağ olarak kurtarılmış olup ilk yardım ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılmıştır. Bahse konu olayda maalesef denize düşerek hayatını kaybeden 14 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler karadan, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Valiliğimiz tarafından idari tahkikat başlatılmıştır" dedi.

