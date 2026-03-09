Ramazan ayında da göz damlası kullanın, kör olmayın! Glokomda erken tanı kör olmayı önlüyor

Göz damlası kullanımının orucu bozmadığını hatırlatarak, başta glokom hastaları olmak üzere düzenli tedavi gören hastaların Ramazan ayı boyunca göz damlalarını endişe etmeden kullanabileceklerini söyledi. Türk Oftalmoloji Derneği, tüm dünyada glokom ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının öne çıktığı Glokom Haftası sebebiyle hastalığın teşhis ve tedavisi ile ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Başkanı Prof. Dr. Tekin Yaşar, glokomu "göz sinirinin hasar görmesi sonucu meydana gelen, başlangıçta görme alanını daraltan, ilerleyen dönemlerde ise körlüğe yol açan ve sinsice ilerleyen bir hastalık" olarak tanımladı.

08-14 MART TARİHLERİ ARASI, DÜNYA GLOKOM HAFTASI

Glokom hastalığına dikkat çekmek için her yıl Glokom Haftası düzenleniyor. Bu yıl 08-14 Mart tarihleri arasındaki Dünya Glokom Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler ile tüm dünyada toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Glokom ya da halk arasında bilinen adıyla “göz tansiyonu hastalığı” günümüzde önemli bir sağlık sorunu. Türk Oftalmoloji Derneği Türkiye'de hastalığın erken dönemlerde teşhis edilebilmesi ve görmenin korunabilmesi için temel göz muayenelerine olan gereksinimi halka duyurmayı amaçlıyor, insanları göz tansiyonu ölçümü konusunda bilinçlendirmek için çalışmalar yürütüyor.

BU YIL GLOKOM HAFTASI’NIN RAMAZAN AYINA DENK GELDİ

Prof. Dr. Tekin Yaşar bu yıl Glokom Haftası’nın Ramazan ayına denk geldiğinin altını çizerek önemli bir bilgilendirmede bulundu. Göz tansiyonunun kronik hastalıklar arasında yer aldığına dikkat çeken Yaşar uzun süreli damla tedavisine ara verilmeden devam edilmesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle devam etti: Ramazan ayında hastaların en çok sorduğu soru göz damlasının orucu bozup bozmadığı oluyor. Oruç tutan kişilerin göz damlası kullanması ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması var:

"Göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az yani 1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında gözenekler yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası kullanmak orucu bozmaz."

Prof. Dr. Tekin Yaşar göz damlasını kullanmak için sahur ya da iftar vakitlerinin beklenmemesi gerektiğini ve damlaların düzenli bir şekilde saatinde kullanılması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Tedavinin düzenli olması ve devamlılığı açısından çok önemli. Bunu hastalarımıza her fırsatta hatırlatıyoruz.” dedi.

GLOKOM, KATARAKTTAN SONRA KÖRLÜĞÜN EN YAYGIN İKİNCİ NEDENİ

Prof. Dr. Tekin Yaşar dünyada glokomun katarakttan sonra körlüğün en yaygın ikinci nedeni olduğunu paylaşarak şunları söyledi: "Hastalığın önemli nedenlerinden biri, hastaların çoğunda yükselen göz tansiyonunun, göz sinirindeki kan dolaşımı ile beslenmesini bozması ve bu basıncın sinir hücrelerinde harabiyet oluşturmasıdır. Göz sinirinde oluşan hasarın geri dönüşü yoktur. Glokom nedeniyle kaybedilen görme geri döndürülemiyor. Bu nedenle erken tanı çok önemli, hastalığın erken tespitiyle glokom durdurulabilir. Türkiye’de yaklaşık olarak 2,5 milyon kişinin glokom hastası olduğu tahmin ediliyor. Bu hastaların yarısı glokom olduklarından habersiz. Hastaların yaklaşık 300 bini düzenli tedavi oluyor. Glokom hastalığı optik sinirde (görme siniri) sinsi, çoğu kez ağrısız, gizli bir şekilde geri dönüşü olmayan hasara neden olur ve bilinen hiçbir tedavi kaybedilen görmeyi geri getirmez. Optik sinire zarar vermeyi önlemenin en etkili yolu, erken tanı ile hastalığı belirlemek ve çeşitli farmakolojik ilaç, lazer ve cerrahi müdahalelerle göz içi basıncını azaltmaktır. Ayrıca optik siniri, görme alanını koruyucu (Nöroprotektif) tedavilerde söz konusudur.”

AİLEDE GLOKOM HASTASI VARSA KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Hastalığın doğuştan itibaren her yaşta görülebildiğini, ancak genellikle 40 yaşlarından sonra ortaya çıktığını ifade eden Yaşar, yaş ilerledikçe bunun görülme sıklığının arttığını ve glokomun birçok tipinin kadınlarda daha sık görüldüğünü belirterek, doğumsal olanlara ise erkeklerde daha sık rastlandığını söyledi. Ailede glokom öyküsü olan bir üyenin varlığı, glokom varlığı konusunda endişe yaratmalı ve kontrollerini düzenli olarak yaptırmalıdır uyarısında bulundu.