Kepekli ramazan pidesi nasıl yapılır? Kepekli ramazan pidesi kaç kalori olabilir sizce?!?
İftar sofralarının olmazsa olmazı pide iftar ve sahurlarımızın vazgeçilmezi olarak ilk sırada yerini koruyor.
İftar sofralarının sıcacık lezzeti Ramazan pidesi, gün boyu aç kalmanın üzerine çok fazla tüketilen yiyeceklerin başında geliyor. Ramazan ayı geldikten sonra uzmanlar her şeyi olduğu gibi pideyi de ölçülü tüketmek, aşırıya kaçmamak gerektiği konusunda uyarıyor. Peki, kepekli ramazan pidesi kaç kalori? Kepekli ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte kilo aldırmayan hafif kepekli ramazan pidesi yapmanın incelikleri...
Ramazan sofralarımızın baş tacı olan Ramazan pideleri, iftar sofrasının en sevilen sıcak lezzetlerinin başında geliyor. Ramazan ayında geleneksel bitmek bilmeyen pide kuyrukları iftara yakın tatlı koşturmalar Müslüman alemi için çok büyük keyif veriyor. Ancak bu keyfi yaşarken Ramazan pidesinin nihayetinde hamur işi olduğunu unutmamak gerekiyor. Ramazan pidesi fazla tüketildiği takdirde kısa vakitte fazla kilo alımını tetikleyecektir. Bunu önlemek için son zamanlarda internette trend olan kepekli ramazan pidesi tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte hafif mi hafif evde yapabileceğiniz kepekli ramazan pidesi tarifi...
DİYETE UYGUN KEPEKLİ RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR? MALZEMELER: 250 ml süt, 250 ml su, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2.5 su bardağı un, 3 su bardağı kepekli un, 1 yemek kaşığı tuz, 10 g yaş maya
ÜZERİ İÇİN: Zeytinyağı, Susam, Çörek otu
PİŞİRME SIRASINDA: 2 yemek kaşığı kepekli un
YAPILIŞI: - Su ile sütü hafif ısıtıp üzerine tereyağı ve toz şeker dökerek kenara alın. - İçi derin bir kapta un, tuz ve mayayı güzelce karıştırın. Başlangıçta hazırladığınız sütlü karışımı dökerek yoğurmaya başlayın. - Nemli bez ile üstünü kapatın 50 dakika mayalanması için bekletin. - Daha sonra tahta kaşıktan yardım alarak hamurun kabarmasını önleyin. - Fırın tepsisini biraz yağladıktan sonra kepekli unu elinizle serpin. - Pide şeklinde yuvarlaklaştırın ve önceden ısıtılan 180 derecelik fırında pişirin. - Pişme aşamasından sonra fırından almadan fırçayla zeytinyağı sürüp çörek otu serperek 5 dakika daha pişirin. İşte bu kadar... Ramazan ayında keyifle yiyeceğiniz kepekli Ramazan pideniz hazır!
RAMAZAN PİDESİ KAÇ KALORİ? PİDE ÇEŞİTLERİNE GÖRE KALORİLERİ:
100 gram ramazan pidesi 260 kcal 100 gram susamsız pide 230 kcal 100 gram ev yapımı pide 504 kcal 100 gram kepekli pide 273 kcal
