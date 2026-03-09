Kepekli ramazan pidesi nasıl yapılır? Kepekli ramazan pidesi kaç kalori olabilir sizce?!?

YAPILIŞI: - Su ile sütü hafif ısıtıp üzerine tereyağı ve toz şeker dökerek kenara alın. - İçi derin bir kapta un, tuz ve mayayı güzelce karıştırın. Başlangıçta hazırladığınız sütlü karışımı dökerek yoğurmaya başlayın. - Nemli bez ile üstünü kapatın 50 dakika mayalanması için bekletin. - Daha sonra tahta kaşıktan yardım alarak hamurun kabarmasını önleyin. - Fırın tepsisini biraz yağladıktan sonra kepekli unu elinizle serpin. - Pide şeklinde yuvarlaklaştırın ve önceden ısıtılan 180 derecelik fırında pişirin. - Pişme aşamasından sonra fırından almadan fırçayla zeytinyağı sürüp çörek otu serperek 5 dakika daha pişirin. İşte bu kadar... Ramazan ayında keyifle yiyeceğiniz kepekli Ramazan pideniz hazır!