Ali İhsan Karahasanoğlu yazdı: Villalar, bavullar ve milyarlık vurgun... İmamoğlu için hesap vakti!

ALİ KARAHASANOĞLU

Ve hesap günü geldi..

Ekrem İmamoğlu ana davası bugün başlıyor..

Bir günde her şey bitmeyecek.

Belki bugün, kimlik tespiti bile tamamlanmayacak.. 402 sanık var, çünkü.

İddianamenin okunması.

Ve sonrasında, tutuklulardan başlamak üzere, ilk ifadelerin alınması..

Bu hafta çok önemli bir gelişme beklemiyorum..

Ama günler geçtikçe, Ekrem İmamoğlu cephesinin ümitsizliğini, mahkumiyeti kabullenişliğini birlikte izleyip göreceğiz.

Boşverin, gerçeklerle yüzleşmek istemeyenlerin “İçi boş iddianame” mavallarını..

İçi boş ise, elinizde o kadar imkan var.. İddianamedeki ithamlara madde madde cevap versenize..