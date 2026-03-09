  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Ali İhsan Karahasanoğlu yazdı: Villalar, bavullar ve milyarlık vurgun... İmamoğlu için hesap vakti!
Gündem

Ali İhsan Karahasanoğlu yazdı: Villalar, bavullar ve milyarlık vurgun... İmamoğlu için hesap vakti!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ali İhsan Karahasanoğlu yazdı: Villalar, bavullar ve milyarlık vurgun... İmamoğlu için hesap vakti!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İBB'deki yüzyılın vurgununa dair kaleme aldığı çarpıcı yazısında, Ekrem İmamoğlu ve suç örgütünün mahkeme önündeki köşeye sıkışmışlığını gözler önüne serdi. Karahasanoğlu, 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun internet siteleri üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarının mızrağı çuvala sığdırmaya yetmeyeceğini belirterek; aile şirketine rüşvet olarak devredilen 1 milyarlık villalardan, bavullarla taşınan kayıt dışı paralara ve etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhit itiraflarına kadar tüm kirli çarkın Silivri'de bir bir deşifre edileceğini vurguladı. İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı…

ALİ KARAHASANOĞLU

Ve hesap günü geldi..

Ekrem İmamoğlu ana davası bugün başlıyor..

Bir günde her şey bitmeyecek.

Belki bugün, kimlik tespiti bile tamamlanmayacak.. 402 sanık var, çünkü.

İddianamenin okunması. 

 

Ve sonrasında, tutuklulardan başlamak üzere, ilk ifadelerin alınması..

Bu hafta çok önemli bir gelişme beklemiyorum..

Ama günler geçtikçe, Ekrem İmamoğlu cephesinin ümitsizliğini, mahkumiyeti kabullenişliğini birlikte izleyip göreceğiz.

Boşverin, gerçeklerle yüzleşmek istemeyenlerin “İçi boş iddianame” mavallarını..

 

İçi boş ise, elinizde o kadar imkan var.. İddianamedeki ithamlara madde madde cevap versenize..

Yazının devamını okumak için tıklayın>>>

