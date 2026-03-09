  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İsrail'den İran'a ağır darbe: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu, 5 üst düzey komutan öldürüldü
Gündem

İsrail'den İran'a ağır darbe: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu, 5 üst düzey komutan öldürüldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsrail ordusu, İran rejimine ait askeri hedeflere yönelik operasyonlarını derinleştirerek sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan son açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun havacılık faaliyetlerini sevk ve idare ettiği ana karargahın hedef alındığı bildirildi.

Hava kuvvetleri karargahı devre dışı

IDF'den yapılan bilgilendirmede, istihbarat birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Karargahı'nın vurulduğu duyuruldu. Bu merkezin, rejimin bölgedeki askeri havacılık ve insansız hava aracı trafiğini yöneten stratejik bir nokta olduğu belirtiliyor.

Beyrut'ta "Hassas" operasyon: 5 Kudüs Gücü komutanı öldürüldü

İsrail'in bir diğer kritik hamlesi ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşti. IDF, Lübnan ve Filistin masalarında görevli, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün 5 üst düzey komutanının düzenlenen hassas bir saldırıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öldürülen isimler arasında şunlar yer alıyor:

  • Majid Hassini: Lübnan Birimi'nin finans sorumlusu.

  • Ali Reza Bi-Azar: Lübnan Birimi İstihbarat Başkanı.

  • Ahmad Rasouli: Filistin Birimi İstihbarat Başkanı.

Not: İsrail ordusu, bu komutanların sivil bir otelde saklandıklarını ve bölgedeki terör faaliyetlerini bu noktadan koordine ettiklerini iddia etti.

Operasyonların kapsamı genişliyor

Dün de Lübnan'daki Kudüs Gücü sorumlularına yönelik saldırılar düzenlediğini duyuran İsrail, İran rejiminin bölgedeki komuta kademesini doğrudan hedef almayı sürdürüyor. Bölgedeki gerilim, bu üst düzey suikastlar ve stratejik karargah saldırılarıyla yeni bir safhaya taşınmış durumda.

