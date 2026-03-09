Ziraat Mobil'den yenilikçi özellikler! Tüm bankalardaki kartlara ulaşılabiliyor

Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Sağlık, "Ziraat Bankası, yeni özellikle müşterilerinin diğer bankalardaki kart bilgilerini ve kart hareketlerini Ziraat Mobil üzerinden görüntülenmesini sağladı." dedi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en fazla kullanılan bankacılık uygulaması Ziraat Mobil, yenilikçi özellikleriyle kullanıcı deneyimini geliştirmeyi sürdürüyor.

Açık bankacılık hizmetlerinin ikinci fazı kapsamında sunulan yeni özellikle birlikte müşteriler, farklı bankalardaki kart bilgilerini ve kart hareketlerini tek bir mobil uygulama üzerinden kolaylıkla takip edebilecek.

Türkiye’de dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen her 5 bankacılık işleminden biri Ziraat Bankasının dijital kanalları aracılığıyla yapılırken bankanın aktif dijital müşteri sayısı da 25 milyonu aşmış bulunuyor.

Ziraat Mobil, sade ve kullanıcı dostu arayüzü, güvenlik altyapısı ve geliştirilen dijital hizmetleriyle Türkiye’de mobil bankacılığın en önemli referans uygulamalarından biri olmayı sürdürüyor.

Müşteri ihtiyaçlarını merkeze alan yaklaşımıyla geliştirilen uygulama sayesinde kullanıcılar bankacılık işlemlerini hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirebilirken tek platform üzerinden sunulan kapsamlı finansal yönetim imkanlarıyla günlük finansal hayatlarını daha kolay yönetebiliyor.

"İLK KEZ TÜM BANKALARDAKİ KART BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME VE KART HAREKETLERİNİ İZLEME İMKANI SAĞLANDI"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, bankanın açık bankacılık alanındaki öncü rolüne dikkati çekerek, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının değişmesiyle birlikte dijital bankacılığın önemli bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı.

Sağlık, mobil uygulamalar ve yenilikçi finansal hizmetler sayesinde bankacılık işlemlerinin artık daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Açık bankacılık hizmetlerinin ilk fazında müşterilerimiz hesap bakiye ve hareketlerini tek bir mobil uygulama üzerinden görüntüleme imkanına kavuşmuştu. İkinci faz ile birlikte Türkiye’de ilk kez Ziraat Mobil üzerinden tüm bankalardaki kart bilgilerini görüntüleme ve kart hareketlerini izleme imkanı da sağlandı. Bu sayede bireysel ve kurumsal müşterilerimiz tüm bankalardaki kart bakiyelerini, harcama detaylarını, limitlerini ve ödeme tarihlerini tek bir uygulama üzerinden görebilecek ve kart borçlarını kolaylıkla takip edebilecek. Ayrıca müşterilerimiz diğer bankalardaki hesapları üzerine ileri tarihli transfer talimatı ve düzenli transfer talimatı oluşturarak bu talimatlarını da Ziraat Mobil üzerinden kolaylıkla yönetebilecek."

"AÇIK BANKACILIK UYGULAMALARININ ZAMANLA AÇIK FİNANSA EVRİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Sağlık, Türkiye’de açık bankacılık kullanımının hızla yaygınlaştığını belirterek, Türkiye'de açık bankacılık hizmetinden yararlanan kişi sayısının 16 milyonu aştığını kaydetti.

Bu tür hizmetlerin devreye girmesiyle bu rakamların giderek artacağını ve açık bankacılık uygulamalarının zamanla açık finansa ve ardından açık veriye doğru evrileceğini öngördüklerini dile getiren Sağlık, "Ziraat Bankası olarak dijital bankacılık alanındaki güçlü altyapımız, yenilikçi vizyonumuz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla finansal teknolojilerde öncü rol üstlenmeye ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.