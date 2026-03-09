Böyle giderse uçaklar uçamayacak: Hürmüz Boğazı'ndaki savaş enerji piyasalarını vurdu
Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışını durma noktasına getirmesi, küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı. Petrol sevkiyatındaki aksamalar; benzin, dizel ve uçak yakıtı fiyatlarını zirveye taşırken, dünya ekonomisi yeni bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıya kaldı.
Uçak yakıtı fiyatları ikiye katlandı
Havacılık sektörü, artan maliyetler nedeniyle tarihinin en zorlu dönemlerinden birine giriyor. Bloomberg’in verilerine göre, 2025 yılı boyunca galon başına 2 dolar civarında seyreden uçak yakıtı, son bir haftada New York bölgesinde 3,89 dolara fırladı.
Sektör temsilcileri, havayolu şirketlerinin önünde iki zorlu seçenek olduğunu belirtiyor:
- Bilet fiyatlarına dev zam: Artan maliyetleri yolcuya yansıtmak.
- Seferlerin durması: Talep düşüşü ve yüksek maliyet nedeniyle uçuşların sürdürülemez hale gelmesi.
Akaryakıt istasyonlarında "bir gecelik" şok
Enerji piyasalarındaki yangın, halkın cebine de doğrudan yansımaya başladı. GasBuddy verilerine göre, New York’ta benzin fiyatları sadece bir gecede 30 sent artarak galon başına 3,29 dolara çıktı. Uzmanlar, hafta ortasına kadar fiyatların 3,65 doları bulacağını, 4 dolar seviyesinin ise artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu vurguluyor.
Küresel ticaret rotaları değişiyor
Enerji arzındaki bu büyük kriz, ticaret haritasını da yeniden şekillendiriyor:
- ABD’den sürpriz hamle: ABD, 2023’ten bu yana ilk kez Avustralya’ya benzin sevkiyatı gerçekleştirdi.
- Asya’da stok paniği: Körfez petrolüne bağımlı olan Asya ülkelerinde tedarikçiler, deniz yakıtı ve mutfak gazı satışlarını kısıtlamaya başladı.
- Rafinerilerde tam kapasite: Rystad Energy yetkilileri, rafinerilerin uçak yakıtı için tam kapasite çalıştığını ancak olası bir arz açığının kapatılmasının imkansız olduğunu ifade ediyor.
Analist Patrick De Haan: "Fiyatlardaki bu artış hızı, küresel ekonomideki enflasyon baskısını daha önce görülmemiş bir noktaya taşıyabilir."