İBB’de yolsuzluk çarkının hesap günü: İmamoğlu ve suç örgütü hakim karşısında

2 bin 352 yıl hapis istemi: 142 ayrı suç dosyası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 3 bin 806 sayfalık dev iddianamede, İmamoğlu "örgüt lideri" olarak tanımlanıyor. İddianamede, İmamoğlu’nun ihaleye fesat karıştırmadan rüşvete, kamu malına zarar vermeden suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamaya kadar onlarca ağır suçtan toplamda 2 bin 352 yıla kadar hapsi isteniyor.

Milyarlık krediler buhar oldu: 53.5 milyar TL nerede?

Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından birini, raylı sistemler için yurt dışından alınan kredilerin akıbeti oluşturuyor. İddianameye göre:

Tahsis dışı kullanım: Alınan 69,5 milyar liralık kredinin 53,5 milyar lirası belirlenen amaç dışında kullanıldı.

Alınan 69,5 milyar liralık kredinin belirlenen amaç dışında kullanıldı. İştirakler üzerinden transfer: Bu kaynağın 13,8 milyar lirası belediye iştiraklerine, oradan da usulsüz ihalelerle Fatih Keleş ve Murat Ongun gibi isimlerle bağlantılı şirketlere aktarıldı.

Medya beslemesi: 1,2 milyar liralık devasa bir tutarın ise reklam ve medya şirketleri üzerinden belirli odaklara yönlendirildiği tespit edildi.

"Gizli kasa" ve "Medya ayağı" deşifre edildi

İddianamede örgütün hiyerarşik yapısı da gün yüzüne çıkarıldı. İmamoğlu’nun ardından "ikinci adam" olarak gösterilen Fatih Keleş’in, rüşvet görüşmelerini yürüten ve ihaleleri belirleyen "gizli kasa" olduğu öne sürülüyor. Murat Ongun’un ise Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden yürütülen ihale trafiğinde kilit rol oynadığı belirtiliyor.

Boğaz'daki yalı sahiplerine rüşvet kıskacı

Örgütün gelir kapılarından birinin de Boğaz hattındaki usulsüzlükler olduğu iddia ediliyor. Boğaziçi İmar Müdürlüğü üzerinden yürütülen çarkta; yalı veya villa sahiplerinin tadilat izinleri için "gölge müdürler" aracılığıyla rüşvete zorlandığı, talep edilecek miktarın ise mülk sahibinin sermaye büyüklüğüne göre belirlendiği ifade ediliyor.

Dava Silivri'de başlıyor

105'i tutuklu toplam 407 sanığın yargılanacağı dava, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülecek. Yaklaşık 2 ay sürmesi beklenen duruşmalarda, İBB tarihindeki en büyük yolsuzluk iddialarının tüm detaylarıyla aydınlatılması bekleniyor.